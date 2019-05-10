صبري المنياوي: تأجيل مباريات الإسماعيلي يؤثر على اللاعبين سلبيًا

أعرب صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن حزنة، وقال أنه كان يتمنى من لجنة المسابقات باتحاد الكرة انتهاء مباريات الدورى المصري الممتاز قبل منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة .
أضاف المنياوى قائلاً أن تأجيل عدة مباريات لما بعدأمم أفريقيا يؤثر على اللاعبين بشكل سلبى لغياب فترة الراحة والاعداد للموسم الجديد.
وأختتم المنياوي قائلاً أنه على علم أن الاتحاد هذا الموسم يعانى من ضغط كبير للإرتباط بتنظيم بطولة كأس الأمم بجانب مواعيد البطولات
وحددت لجنة المسابقات مؤخرا موعد مباراتى الإسماعيلى مع الداخلية والأهلى ولايزال هناك مواجهات متبقية للفريق ستتم اقامتها فى وقت لاحق. ويلتقى الدراويش مع الإنتاج الحربى مساء اليوم الجمعة بملعب كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الــ32 بمسابقة الدورى المصري.
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