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الجيش يهزم الأهلي في سوبر اليد

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عادل يوسف

انتهت مباراة الأهلي وطلائع الجيش في أولى جولات بطولة السوبر المصري لكرة اليد للرجال، بفوز نادي طلائع الجيش بنتيجة 34 - 33.

وجاء الفوز بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي ودخلا وقت إضافي مدته 10 دقائق على شوطين وحسم طلائع الجيش النتيجة في الشوط الأول الإضافي

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بتفوقه بفارق 3 أهداف وحاول الأهلي العودة في الشوط الإضافي الثاني إلا أن لاعبيه أضاعوا الفرص السهلة.

وأقيمت المباراة في الحادية عشرة مساء أمس على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر.

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