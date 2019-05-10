الجيش يهزم الأهلي في سوبر اليد

عادل يوسف

انتهت مباراة الأهلي وطلائع الجيش في أولى جولات بطولة السوبر المصري لكرة اليد للرجال، بفوز نادي طلائع الجيش بنتيجة 34 - 33.

وجاء الفوز بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي ودخلا وقت إضافي مدته 10 دقائق على شوطين وحسم طلائع الجيش النتيجة في الشوط الأول الإضافي

بتفوقه بفارق 3 أهداف وحاول الأهلي العودة في الشوط الإضافي الثاني إلا أن لاعبيه أضاعوا الفرص السهلة.

وأقيمت المباراة في الحادية عشرة مساء أمس على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر.