الجيش يهزم الأهلي في سوبر اليد

عادل يوسف
انتهت مباراة الأهلي وطلائع الجيش في أولى جولات بطولة السوبر المصري لكرة اليد للرجال، بفوز نادي طلائع الجيش بنتيجة 34 - 33.
وجاء الفوز بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي ودخلا وقت إضافي مدته 10 دقائق على شوطين وحسم طلائع الجيش النتيجة في الشوط الأول الإضافي
وأقيمت المباراة في الحادية عشرة مساء أمس على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر.
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