حازم إمام يوجه رسالة إلى جروس بعد فوز الزمالك على دجلة

أكد حازم إمام نجم الزمالك الأسبق، ضرورة استخدام سياسة التدوير للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، خاصة أن هناك العديد من اللاعبين ظهر عليهم الإرهاق خلال لقاء وادي دجلة.

كان الزمالك فاز على دجلة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده في الدوري إلى النقطة 63 بالمركز الثالث.

قال حازم إمام خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت: "الزمالك هجوميا يعاني بسبب إرهاق وإجهاد لاعبيه، خاصة أوباما الذي من المفترض أن يكون حلقة الوصل، لم يظهر بالشكل الأمثل أمام دجلة، بسبب الإرهاق، لذلك يجب على جروس أن يدفع بالبدائل،

كان يجب أن يكون محمد إبراهيم أساسي، خاصة بعد المستوى القوي الذي قدمه خلال المباريات الماضية".

أضاف: "لاعبو وادي دجلة، فكروا في إمكانية العودة للمباراة بسبب الإجهاد الواضح للاعبي الزمالك".

اختتم: "كان يجب على جروس أن يدفع بالبدلاء خلال لقاء دجلة، الأمر سيفيده في الكونفدرالية، لاسيما وأنه سيقوم بإراحة، الأساسيين، ويمكنهم الاستعداد بشكل قوي لنهائي الكونفدرالية".