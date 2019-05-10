اتحاد الكرة يرحب بتأجيل مباريات الزملك استعدادًا لنهائي الكونفدرالية

أعلن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترحيب الجبلاية بتأجيل بعض مباريات الزمالك في بطولة الدوري لمنح الفرصة للاعبين للرحة قبل نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد حازم في تصريحات لقناة "أون سبورت"، أن اتحاد الكرة المصري لن يتأخر عن دعم الزمالك كما حدث من قبل مع الأهلي وتأجيل بعض المباريات له بسبب الارتباطات الافريقية له.

وأشار إلى أن لاعبي الزمالك يعانوا من الإجهاد بشكل كبير بسبب ضغط اللقاءات في الفترة الأخيرة وضرورة حصولهم على قسط من الراحة قبل نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي يومي 19 و26 من الشهر الجاري في نهائي الكونفدرالية الافريقية.