الزمالك راحة من التدريبات بعد الفوز على دجلة

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، منح لاعبي الفريقراحة من التدريبات اليوم الجمعة، وذلك بعد الفوز مساء أمس الخميس،
على وادي دجلة، بهدفين لهدف، في الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الممتاز.
ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا السبت استعدادًا لمواجهة الداخلية المقررة إقامتها الأحد المقبل.
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