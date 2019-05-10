أشاد أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمستوى فريق وادي دجلة بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد مساء الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقال أمير مرتضى
"نعاني من ضغط كبير في المباريات وأصبحنا الفريق المصري الوحيد الموجود في بطولة افريقيا".
وتابع "فريق دجلة جريء منذ بداية الموسم وظروفه مختلفة عنا بشكل كبير، لا توجد ضغوطات عليهم وهدفهم البقاء في
وأكمل "نعاني من ضغط اللقاءات وإرهاق اللاعبين وحال وجود فترة لإلتقاط الأنفاس لكان المستوى تغير وأعطينا تعليمات للاعبين بعدم الضغط البدني وعدم بذل مجهود كبير بسبب ارتباطنا بنهائي الكونفدرالية الافريقية، والسويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك توقع السيناريو وأبلغ اللاعبين أن دجلة سيسطر على اللقاء بسبب مجهودهم البدني
وأضاف "نتمنى أن يكون لأيمن حفني دور معنا الفترة المقبلة وهو موجود وجاهز من كل المستويات ودور حفني وباقي اللاعبين الآخرين الذين لا يشاركوا يكون مهم داخل غرفة خلع الملابس بشكل مشابه لدوره داخل الملعب".
وأشار إلى أن الفريق لا توجد رفاهية لديه سواء في الدوري أو إفريقيا بسبب الأمتار الأخيرة من الموسم وصعوبة الاعتماد على لاعب بعيد عن المشاركة منذ فترة ، وإصابة الونش في الشوط الأول ونزول محمد عبد الغني بدلًا منه كانت السبب وراء عدم الدفع بأيمن حفني.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى يكشف دور أيمن حفني في الزمالك الفترة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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