مدافع الأهلي ينتظم في تدريبات الفريق

انتظم أحمد علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.
وتعافى اللاعب من الإصابة بإجهادفي العضلة الخلفية حيث شارك اليوم بقوة في تدريبات الكرة.
وكان اللاعب قد خاض برنامجًا تأهيليًا خلال الفترة
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء بعد غدٍ، السبت، على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.
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