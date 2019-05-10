اخبار الرياضه

مدافع الأهلي ينتظم في تدريبات الفريق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انتظم أحمد علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافى اللاعب من الإصابة بإجهاد

في العضلة الخلفية حيث شارك اليوم بقوة في تدريبات الكرة.

وكان اللاعب قد خاض برنامجًا تأهيليًا خلال الفترة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الماضية للتعافي من الإصابة قبل انتظامه، اليوم الخميس، في المران الجماعي.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء بعد غدٍ، السبت، على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدافع الأهلي ينتظم في تدريبات الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا