مدافع الأهلي ينتظم في تدريبات الفريق

انتظم أحمد علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافى اللاعب من الإصابة بإجهاد

في العضلة الخلفية حيث شارك اليوم بقوة في تدريبات الكرة.

وكان اللاعب قد خاض برنامجًا تأهيليًا خلال الفترة

الماضية للتعافي من الإصابة قبل انتظامه، اليوم الخميس، في المران الجماعي.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء بعد غدٍ، السبت، على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.