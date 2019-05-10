أوناي إيمري : أرسنال الأحق بالوصول لنهائي الدوري الأوروبي

أعرب أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن سعادته عقب بلوغ فريقه لنهائي الدوري الأوروبي "اليوروبليج".

وتأهل أرسنال عقب تخطيه فالنسيا الإسباني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي البطولة بنتيجة 7-3.

وقال مدرب الجانرز خلال مقابلة مع قناة "بي إن سبورتس"، " سعيد للغاية بتأهلنا للنهائي، لقد

قدمنا مباراة رائعة اليوم أمام فالنسيا".

وتابع" كذلك فالنسيا قدم أداءًا رائعًا خلال المباراة، وحقًا الفريقين يستحقا الوصول للنهائي البطولة".

وأردف " اعتقد أن أرسنال استحق الوصول للنهائي وذلك لما قدمناه خلا البطولة".

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وأضاف إيمري " أخبرت اللاعبين بالتركيز خلال

المباراة كي نتفادي أي ريمونتادا كما حدث في دوري أبطال أوروبا ".

وعن سواله بأنه متخصص في بطولة الدوري الأوروبي، " كرة القدم صعبة للغاية فانا اتعلم من اللاعبين، ويجب عليك أن تجتهد وكذلك الروح الجماعية لدي الفريق هي من تحقق البطولات".

ومن المنتظر أن يلتقي أرسنال مع مواطنه تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي وذلك يوم 29 مايو المقبل في العاصمة الأذربيجانية باكو.