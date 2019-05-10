كيبا يحمل "تشيلسي" إلى نهائي الدوري الأوروبي لملاقاة ليفربول

بلغ تشيلسي نهائي الدوري الأوروبي، إثر فوزه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت، عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، الخميس، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في إياب نصف النهائي.

وأحرز روبن لوفتوس-تشيك هدف تشيلسي في الدقيقة 28، وعادل لوكا يوفيتش النتيجة لفرانكفورت في الدقيقة 49، وهي نفس النتيجة التي انتهى بها لقاء الذهاب ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.

ولعب الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا دور البطولة في تشيلسي، بعدما تصدى بمهارة لركلتي ترجيح، ليحمل فريقه إلى المباراة النهائية التي يلتقي فيها الفريق اللندني أمام جاره آرسنال.

واعتمد تشيلسي على طريقة اللعب المعتادة 4-3-3، فتواجد الدنماركي أندرياس كريستينسن إلى جانب البرازيلي دافيد لويز في عمق الدفاع، بإسناد من الظهيرين سيزار أزبيليكويتا وإيمرسون بالمييري.

ولعب الإيطالي جورجينيو دور لاعب الوسط الارتكاز، بمساندة من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش في ظل غياب المصاب الفرنسي نجولو كانتي.

فيما تحرك الإنجليزي روبن لوفتوس-تشيك، وراء ثلاثي الهجوم المكون من ويليان وإيدين هازارد ورأس الحربة الفرنسي جيرو.

في الجهة المقابلة، لجأ آينتراخت فرانكفورت إلى طريقة اللعب 3-4-3، فتكون الخط الخلفي من الثلاثي ديفيد أبراهام ومارتن هنتيريجر وسيمون فاليتي.

وأدى سيباستيان رودي دور لاعب الارتكاز بإسناد من الياباني ماكوتو هاسيبي، بين الظهيرين داني دا كوستا وفيليب كوستيتش، ووقف أنتي ريبيتش وميات جاكينوفيتش على الجناحين حول رأس الحربة لوكا يوفيتش.

ولم تشكل رأسية يوفيتش في الدقيقة الرابعة تهديدًا حقيقيًا على مرمى الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، وطالب جمهور تشيلسي بركلة جزاء في الدقيقة 11، بعدما بدا وأن لوفتوس-تشيك تعرض للإعاقة من قبل دا كوستا، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

وحرم الحارس كيبا فرانكفورت من إحراز هدف السبق في الدقيقة 15، عندما طار لإنقاذ تسديدة دا كوستا من لمسة واحدة إثر عرضية من يوفيتش، ليرد عليه حارس الفريق الألماني كيفن تراب في الدقيقة 23 بتصدي لمحاولة جيرو القريبة إثر عرضية من إيمرسون.

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 28، عندما قام هازارد بمجهود فردي قبل أن يمرر في الجهة اليسرى إلى لوفتوس-تشيك الذي اقتحم منطقة الجزاء وسدد بيمناه نحو القائم البعيد.

وكاد الفريق اللندني أن يضاعف تقدمه في الدقيقة 39، بعد تمريرة أخرى من هازارد إلى لوفتوس-تشيك الذي منعه رودي من التسديد بأريحية.

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وبدأ فرانكفورت الشوط الثاني بقوة بحثًا عن التعادل، ومرر ريبيتش الكرة إلى كوستيتش الذي سدد من حدود منطقة الجزاء لكن أزبيليكويتا أبعد محاولته.

وطالب الضيوف بركلة جزاء بحجة لمس الكرة يد المدافع كريستينسن، لكن الحكم لم يحتسب شيئا، إلا أن فرانكفورت توج مجهوده بهدف التعادل في الدقيقة 49، عندما استقبل يوفيتش تمريرة جاكينوفيتش في العمق، ليضعها في الشباك الإنجليزية بحنكة.

وتألق الحارس كيبا في إبعاد تسديدة قوية من جاكينوفيتش لترتد إلى كوستيتش الذي سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 59، ليدخل بعدها بدرو رودريجيز إلى تشكيلة تشيلسي بدلا من ويليان.

ومال اللعب إلى الهدوء حتى الدقيقة 71، عندما أطلق دافيد لويز تسديدة عنيفة بعيدة عن المرمى، أجرى بعدها تشيلسي تبديلا اضطراريا بدخول زاباكوستا بدلًا من المصاب كريستينسن.

الظهير الإيطالي ترك تأثيرًا فوريًا عندما أطلق تسديدة قوية أبعدها تراب وفشل هازارد في استغلال ارتدادها إليه في الدقيقة 78.

واحتسب الحكم ركلة حرة لفرانكفورت في الدقيقة 85، نفذها البديل جوناثان دي جوزمان في الحائط، وختم جيرو الشوط الثاني بتسديدة من حدود المنطقة تألق تراب في التصدي لها.

واحتكم الفريقان لشوطين إضافيين، وأبعد أزبيليكويتا محاولة يوفيتش إلى ركنية، قبل أن يجرب البديل روس باركلي حظه بتسديدة قريبة من الزاوية العليا اليسرى لمرمى الفريق الألماني في الدقيقة 94.

وبعدها بدقيقتين مرت رأسية أزبيليكويتا فوق المرمى، ليدخل بعدها جونزالو هيجواين إلى تشكيلة تشيلسي بدلا من جيرو.

وأبعد دافيد لويز من على خط المرمى محاولة لفرانكفورت إثر انفراد من البديل سيباستيان هالر، وقبل نهاية الشوط تدخل زاباكوستا برأسه لإبعاد محاولة جديدة من هالر.

وفي الشوط الإضافي الثاني تحسن أداء تشيلسي، فتصدى تراب لانفراد إيمرسون في الدقيقة 112، وبعدها بـ3 دقائق عاد الحارس الألماني ليبعد تسديدة زاباكوستا القوية إلى ركنية.

وألغى الحكم هدفًا لصاحب الأرض حيث سجل أزبيليكويتا بعد تداخل مع الحارس بمنطقة الست ياردات.

وفي ركلات الترجيح، سجل لتشيلسي كل من باركلي وجورجينيو ودافيد لويز وهازارد، وأهدر أزبيليكويتا، فيما نجح من فرانكفورت كل من هالر ويوفيتش ودي جوزمان، وأهدر الثنائي هينتيريجر وجونكالو باسيانساو.