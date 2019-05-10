رياضة | نجم تشيلسي يحقق رقما مميزا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي يحقق رقما مميزا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق روبن لوفتوس تشيك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي رقما مميزا وذلك خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي آينتراخت فرانكفورت لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الاوروبي.

ونجح تشيك في تسجيل هدف فريقه بعد أن استغل تمريرة البلجيكي إيدين هازارد داخل شباك النادي الألماني عند حلول الدقيقة الثامنة والعشرين من الشوط الأول.

وقالت شبكة " سكواكا " الخاصة بالإحصائيات إن لوفتوس تشيك أحرز عشرة أهداف في جميع البطولات خلال الموسم الجاري للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

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كما شارك تشيك خلال الأربعة عشر مباراة الماضية في المساهمة بتسعة أهداف نفس العدد الذي شارك فيه خلال ال45 مباراة التي سبقتها.

وكان تشيلسي قد حسم تأهله إلى المباراة النهائية بفوزه على الفريق الألماني بركلات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء مباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.