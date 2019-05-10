رياضة | عاجل.. الأهلي يستقر على عودة مدافعه في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يستقر على عودة مدافعه في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، على عودة محمود الجزار مدافع الفريق والمعار إلى صفوف الجونة بالموسم الجاري.

يأتي ذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى جيد، منذ انتقاله لصفوف الفريق الساحلي، وأصبح من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها حمادة صدقي المدير الفني، منذ بداية الدوري العام.

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ويسعى المارد الأحمر لتدعيم صفوفه الدفاعية، خلال الموسم المقبل، المنافسة على بطولة دوري أبطال إفريقيا والبطولات المحلية.