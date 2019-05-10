رياضة | القناة يبرم صفقتين في أول تعاقدات الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يبرم صفقتين في أول تعاقدات الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم مسؤولو نادي القناة التعاقد مع أحمد عبد الرحمن مدافع منتخب السويس السابق وشوقي فتحي لاعب خط وسط بلدية المحلة رسميا لمدة موسمين، استعدادا للموسم المقبل من دوري القسم الثاني. Advertisements وتم التعاقد في وجود عماد الخواجه نائب رئيس نادي القناة والمهندس محمد عناني عضو مجلس الإدارة، ووكيل اللاعب أحمد عبد الرحمن بمقر النادي. وأصبح الثنائي أول الصفقات الجديدة لنادي القناة استعدادا الموسم الكروي الجديد بعد الإعلان رسميا عن تولي حمزة الجمل ومحمد حمص الجهاز الفني للفريق الساحلي.

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