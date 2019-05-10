رياضة | إيمري يكشف سر التأهل إلى نهائي اليورباليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يكشف سر التأهل إلى نهائي اليورباليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال، عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق فالنسيا والوصول إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ونجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على فريق فالنسيا، بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي..

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وقال ‏إيمري في تصريحات صحفية عقب المباراة : " لدينا مهاجمون جيدون للغاية، وعلمنا أنه ضد فالنسيا كان علينا أن نهاجم بشدة وهذا ما فعلناه".

وتابع : "‏ كرة القدم الإنجليزية مفتوحة بشكل متزايد لوصول اللاعبين والمدربين من أماكن مختلفة، وإنها كرة قدم تنمو كثيرًا".