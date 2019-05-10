رياضة | صراع الإنجليز .. موعد نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع الإنجليز .. موعد نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب نادي ليفربول موعدًا ناريًا مع نظيره توتنهام، في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة إنجليزية خالصة، للمرة الثانية في تاريخ البطولة الأوروبية منذ نهائي تشيلسي مع مانشستر يونايتد عام 2008.

ليفربول صعد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على فريق برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي للبطولة الأوروبية.

بينما تأهل فريق توتنهام على حساب فريق أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وصعد مستفيدًا من تسجيله 3 أهداف في ملعب الخصم.

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وستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 1 من شهر يونيو المقبل، علي ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، معقل فريق أتلتيكو مدريد، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

أما على الجانب الآخر صعد فريق فريق تشيلسي الإنجليزي للمباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي ، بعد تجاوز عقبة آينتراخت فرانكفورت بعدما فاز عليه 4-3 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بنتيجة واحدة 1-1.

وسيواجه تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، مواطنه فريق أرسنال والذي حسم تأهله أيضًا بعدما تفوق على فريق فالنسيا الاسباني في الدور نصف النهائي للبطولة بالفوز عليه 3-1، و4-2 ذهابًا وإيابًا على الترتيب.

وستقام مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي يوم 29 مايو الجاري في مدينة باكو بـ"أذربيجان".