رياضة | نجم الأهلي السابق: لاسارتي مدرب "عادي".. وفي طريقه للرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: لاسارتي مدرب "عادي".. وفي طريقه للرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى محمد صديق، لاعب الأهلي السابق، أن مارتين لاسارتي مدرب عادي ولم يضف للفريق.

وقال صديق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لدي علامة استفهام حول أداء لاسارتي مع الأهلي، فهو لم يضف جديد للفريق ومدرب عادي جدًا".

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وأكمل : "كان من الممكن أن يكون الفريق في مكان أفضل من هذا سواء محليًا أو أفريقيا، وكان يجب الفوز في مباريات مثل صن داونز".

وأضاف : "أتوقع رحيل لاسارتي مع نهاية الموسم الحالي حتى إن توج بالدوري، فهو لا يعالج المشاكل الموجودة داخل الفريق.