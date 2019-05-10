رياضة | ‏ خاص.. الزمالك يفقد محمود علاء أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‏ خاص.. الزمالك يفقد محمود علاء أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام الداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

وحصل اللاعب على إنذار خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة والتي فاز بها الزمالك بهدفين لهدف في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع والعشرين من المسابقة المحلية.

وسيفقد الزمالك مدافعه في اللقاء المقبل بداعي الإيقاف حيث كان يمتلك إنذارين قبل مباراة اليوم.