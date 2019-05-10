رياضة | مدرب دجلة: كرة القدم ليست عادلة.. قدمنا أفضل مباراة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب دجلة: كرة القدم ليست عادلة.. قدمنا أفضل مباراة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة التهنئة لفريق الزمالك بالفوز في لقاء الفريقين مساء الخميس ببطولة الدوري بجانب التأهل لنهائي الكونفدرالية الافريقية.

وقال تاكيس في المؤتمر الصحفي "لقاء الزمالك كان من أفضل اللقاءات لنا في بطولة الدوري خلال الموسم الجاري ولم نكن نستحق الخسارة لكن كرة القدم في النهاية ليست عادلة".

وتابع "الزمالك لم تكن له فرص حقيقية في لقاء اليوم، وأعتقد أن ضربة الجزاء المحتسبة للزمالك هي ضربة حرة لخالد رضا مدافع دجلة في البداية".

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وأكمل "بعد تسجيل الزمالك للهدف الثاني سيطرنا على اللقاء بشكل كامل وكنا الأفضل، حزين للنتيجة لكن في الوقت ذاته فخور باللاعبين والروح القتالية لهم وتقديم أداء من أفضل مستوياتهم".

وأشار إلى أنهم لا يغيروا طريقة لعبهم نهائيًا ويمتلكون هوية خاصة بهم لذلك في آخر 7 مباريات لهم ببطولة الدوري لم يتلقوا أي خسارة وفي كل لقاء الأداء يتحسن.