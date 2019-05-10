رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا مثيرا على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الدوري العام.

تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 22 من بداية اللقاء بعد خطأ فادح من محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوي، قبل أن يضيف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 48 من ركلة جزاء صحيحة حصل عليها عمر السعيد، وفي الدقيقة 66 أحرز محمد هلال هدف تقليص الفارق للفريق الدجلاوي.

بهذه النتيجة يرفع رصيد الزمالك إلى النقطة 63 في المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد وادي دجلة عند النقطة35 في المركز العاشر.

ترتيب جدول الدوري بعد فوز الزمالك على وادي دجلة:-

-الأهلي 67 نقطة

-بيراميدز 65 نقطة

-الزمالك 63 نقطة

-المصري البورسعيدي 48 نقطة

-المقاولون العرب 44 نقطة

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-مصر المقاصة 42 نقطة

-الإسماعيلي 37 نقطة

-الجونة 36 نقطة

-الاتحاد السكندري 36 نقطة

-وادي دجلة 35 نقطة

-الإنتاج الحربي 35 نقطة

-سموحة 35 نقطة

-طلائع الجيش 34 نقطة

-بتروجت 34 نقطة

-إنبي 33 نقطة

-حرس الحدود 32 نقطة

-الداخلية 27 نقطة

-النجوم 25 نقطة