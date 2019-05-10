انت الان تتابع تفاصيل خبر "الكويت" بطلاً للدوري المحلي للمرة الـ15 في تاريخه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 01:52 صباحاً - تُوّج نادي الكويت بطلاً للدوري المحلي لكرة القدم، للمرة الثالثة توالياً والـ15 في تاريخه؛ بفوزه على ضيفه السالمية، بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الـ18 والأخيرة من المسابقة.

وبات "الأبيض"، الذي يفرض هيمنة كبيرة على مختلف البطولات المحلية في السنوات الأخيرة، على بُعد لقبين من القادسية الأكثر تتويجاً بالدوري الكويتي بـ17 لقباً.

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وإلى تفاصيل المباراة، سجّل الكويت هدفين عبر فيصل زايد ويعقوب الطراروة (ركلة جزاء)، في الدقيقتين الثامنة والـ29، لكن المغربي سفيان طلال قلص الفارق لـ"الضيوف" بحلول الدقيقة الـ38.

وعاد "أصحاب الأرض والجمهور" لتوسيع الفارق مرة عبر الطراروة قبل 3 دقائق من صافرة نهاية الشوط الأول، ومرة ثانية عن طريق فهد الهاجري في الدقيقة الـ59.

بهذه النتيجة وصل الكويت إلى نقطة 42 في صدارة ترتيب "دوري فيفا"، متفوقاً بـ6 نقاط على القادسية الذي سقط أمام ضيفه "الشباب" بهدف دون رد، ضمن لقاءات الجولة ذاتها.