انت الان تتابع بعد هدف محمود علاء.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبوت بالقاهرة الجديدة، والمؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، سجل ثنائية الزمالك عمر السعيد ومحمود علاء، بينما سجل محمد هلال هدف دجلة، ليرتفع بذلك رصيد أبناء ميت عقبة إلى 63 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما يتجمد رصيد وادي دجلة عند 10 نقاط يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.

اللقاء شهد تسجيل محمود علاء لهدفه رقم 14 ليستمر في المنافسة على لقب هداف الدوري مع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب المتصدر برصيد 17 هدفا وخالد قمر مهاجم الاتحاد الذي يمتلك 14 هدفا حتى الآنأحمد علي (المقاولون العرب) 17 هدفًاخالد قمر (الاتحاد السكندري) 14 هدفًامحمود علاء (الزمالك) 14 هدفًاحسام سلامة (

اللقاء شهد تسجيل محمود علاء لهدفه رقم 14 ليستمر في المنافسة على لقب هداف الدوري مع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب المتصدر برصيد 17 هدفا وخالد قمر مهاجم الاتحاد الذي يمتلك 14 هدفا حتى الآن أحمد علي (المقاولون العرب) 17 هدفًا خالد قمر (الاتحاد السكندري) 14 هدفًا محمود علاء (الزمالك) 14 هدفًا حسام سلامة ( الداخلية ) 11 هدفًا Advertisements صلاح أمين (النجوم) 11 هدفًا ايريك تراورى (بيراميدز) 10 أهداف محمود كهربا (الزمالك) 10 أهداف ابراهيما نداي (وادي دجلة) 10 أهداف جون انطوي (مصر المقاصة) 10 أهداف مصطفى محمد (طلائع الجيش) 9 أهداف يوسف إبراهيم أوباما (الزمالك) 9 أهداف شيمليس بيكيلى (مصر المقاصة) 9 أهداف

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