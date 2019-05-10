انت الان تتابع آرسنال يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي على حساب فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠١ م

أرسنال

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فالنسيا الإسباني، بأربعة أهداف لهدفين، سجل للجانرز أوباميانج "هاتريك"، ولاكازيت هدفا، فيما سجل هدفي الخفافيش جاميرو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ميستايا، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي المسابقة، ليكرر الجانرز تفوقه على الفريق الإسباني بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف، في مواجهة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الإنجليزية لندن ليكون مجموع الذهاب والعودة 7-3، ويعبر الفريق اللندني إلى نهائي، الذي سيُقام في عاصمة أذربيجان باكو في 29 مايو الجاري.

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نجح كيفين جاميرو في تسجيل الهدف الأول لفالنسيا في الدقيقة 11، بعد تمريرة رائعة من رودريجو استقبلها بتسديدة في الشباك، وبعد مرور 5 دقائق، أدرك أوباميانج هدف التعادل لأرسنال، بعدما استقبل كرة لاكازيت، بتسديدة صاروخية في الشباك. وفي بداية الشوط الثاني، أضاف لاكازيت الهدف الثاني للأرسنال، بعدما استقبل