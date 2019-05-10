تشيلسي ينهي حلم فرانكفورت ويطير للنهائي الأوروبي

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تحرير:علي الزيني ١٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص
تشيلسي
تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعدما حقق الفوز على نظيره آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة (4- 3)، بعد اللجوء لركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب دور نصف نهائي المسابقة الأوروبية، وهي نفس نتيجة مباراة الفريقين في لقاء الذهاب الذي أقيم بمدينة فرانكفورت الألمانية يوم الخميس الماضي، ليضرب موعدًا مع مواطنه آرسنال، في نهائي البطولة، الذي سيُقام في العاصمة الأذربيجانية باكو في 29 مايو الجاري.
الشوط الأول شهد سيطرة من لاعبي فرانكفورت، إلا أن فريق تشيلسي نجح في التسجيل بالدقيقة 28، بعد مجهود فردي من هازارد ومرر الكرة إلى لوفتوس تشيك، الذي أطلق تسديدة صاروخية في الشباك، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف. مع بداية الشوط الثاني، أدرك فرانكفورت هدف التعادل، عن طريق لوكا يوفيتش، الذي استلم
الشوط الأول شهد سيطرة من لاعبي فرانكفورت، إلا أن فريق تشيلسي نجح في التسجيل بالدقيقة 28، بعد مجهود فردي من هازارد ومرر الكرة إلى لوفتوس تشيك، الذي أطلق تسديدة صاروخية في الشباك، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.
مع بداية الشوط الثاني، أدرك فرانكفورت هدف التعادل، عن طريق لوكا يوفيتش، الذي استلم تمريرة تجاكينوفيتش، ووضعها في الشباك، حاول الفريقان الوصول إلى المرمى، لكنهم فشلوا في ذلك، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي، لم يستطع اللاعبون التسجيل، ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح.
وفي ركلات الترجيح، سجل لتشيلسي كل من باركلي وجورجينيو ودافيد لويز، وأهدر أزبيليكويتا، فيما أحرز من فرانكفورت كل من هالر ويوفيتش ودي جوزمان، وأهدر كل من هينتيريجر وجونكالو باسيانساو.
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