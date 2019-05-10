انت الان تتابع تشيلسي ينهي حلم فرانكفورت ويطير للنهائي الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص

تشيلسي

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعدما حقق الفوز على نظيره آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة (4- 3)، بعد اللجوء لركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب دور نصف نهائي المسابقة الأوروبية، وهي نفس نتيجة مباراة الفريقين في لقاء الذهاب الذي أقيم بمدينة فرانكفورت الألمانية يوم الخميس الماضي، ليضرب موعدًا مع مواطنه آرسنال، في نهائي البطولة، الذي سيُقام في العاصمة الأذربيجانية باكو في 29 مايو الجاري.

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الشوط الأول شهد سيطرة من لاعبي فرانكفورت، إلا أن فريق تشيلسي نجح في التسجيل بالدقيقة 28، بعد مجهود فردي من هازارد ومرر الكرة إلى لوفتوس تشيك، الذي أطلق تسديدة صاروخية في الشباك، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف. مع بداية الشوط الثاني، أدرك فرانكفورت هدف التعادل، عن طريق لوكا يوفيتش، الذي استلم