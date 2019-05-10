انت الان تتابع الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجمين جدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول ترشيح مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق لأى مهاجمين جدد لتدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا على ثقة الجهاز الفني فى جميع لاعبي الخط الهجومي للفريق. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي أن الجهاز الفني يثق فى كتيبة لاعبي الخط الأمامي خاصة أن الفريق يضم بين صفوفه كوكبة هي الأبرز بين نجوم الكرة المصرية فى الخط الهجومي.

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وأشار سيد عبدالحفيظ إلى أن الفريق يمتلك مهاجمين على أعلى مستوى سواء المغربي الدولي وليد أزارو أو مروان محسن او صلاح محسن لاعبا المنتخب الوطني، بالإضافة إلى عمرو جمال وجونيور أجاي مشددًا على أن كل ما تردد حول هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة ويستهدف ضرب استقرار الفريق والتأثير على حالة التركيز التى يفرضها