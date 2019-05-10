انت الان تتابع لاعب بركان عن مواجهة الزمالك: نسعى لدخول التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

نهضة بركان Advertisements

أكد حمدي العشير، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، أن فريقه لا يركز حاليًا سوى في مواجهة نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام نظيره الزمالك، جاء ذلك في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "تركيزنا كبير على مواجهة الزمالك، الذي نعرفه جيدًا، فالفريق الأبيض له تاريخ كبير في البطولات الإفريقية، لذلك سيكون النهائي له طعم خاص بالنسبة لنا جميعًا، في مثل هذه المواجهات تحقيق الفوز أهم من أي شيء، وسنقاتل من أجل تحقيق الانتصار والتتويج بالبطولة القارية".

وواصل لاعب نهضة بركان حديثه، قائلا: "المباريات النهائية تختلف عن مواجهات الأدوار الأخرى، الأجواء تكون مختلفة، والضغط يكون أكثر، بسبب طقوس النهائي، والفريق الذي يكون حاضرًا ذهنيًّا وبدنيًّا يفوز ويتوج بالبطولة". واختتم العشير حديثه، قائلا: " أتمنى أن نتوج بلقب بطولة الكونفيدرالية، من أجل دخول