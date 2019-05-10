انت الان تتابع برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
برشلونة
المصائب لا تأتي فرادى، هذا ما يُمكن به وصف الوضع الحالي في نادي برشلونة الإسباني، فبعد الخروج المُهين على يد ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال، أعلن مساء اليوم الخميس، عن إصابة نجم الفريق الكتالوني لويس سواريز في غضروف الركبة، جاء ذلك في بيان رسمي، أكد فيه أن سواريز يُعاني من إصابة على مستوى ركبته اليمنى، كما أنه سيخضع لعملية جراحية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن الفترة التي يحتاجها المهاجم الأوروجوياني من أجل التعافي والعودة من جديد رفقة الفريق.
وسيغيب سواريز عن آخر 3 مباريات لبرشلونة في الموسم، من بينها نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، حيث يواجه البرسا فريق خيتافي يوم الأحد 12 مايو بالجولة 37 من منافسات الدوري الإسباني، ثم بعد ذلك يواجه إيبار، على أن يواجه فالنسيا يوم 25 مايو في نهائي كأس الملك. ويسابق سواريز، الزمن للحاق بأوروجواي في
ويسابق سواريز، الزمن للحاق بأوروجواي في بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في 14 يونيو، وتستضيفها البرازيل.
وقدم سواريز موسما استثنائيا مع برشلونة، وتوج بلقب بطولة الدوري، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يقصيه ليفربول من البطولة القارية، بعد خسارة قاسية على ملعب آنفيلد برباعية نظيفة.
وشارك المهاجم الأوروجوياني، في 49 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل 25 هدفًا وأرسل 13 تمريرة حاسمة.
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