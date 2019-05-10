بعد صعود ليفربول و توتنهام و تشيلسي و ارسنال .. انجلترا تحاصر بطولات أوروبا بالرباعي المرعب

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

يبدو أن هذا الموسم سيكون استثنائيا للكرة الإنجليزية بعد تألق أندية “البريمير ليج” في دوري الأبطال بصعود فريقين للنهائي وفي اليوربا ليغ أيضا.

وفاز تشيلسي على أينتراخت فرانكفورت بركلات الترجيح، اليوم، الخميس ليتأهل إلى نهائي إنجليزي خالص للدوري الأوروبي لكرة القدم ضد منافسه المحلي أرسنال في باكو يوم 29 مايو.

وتغلب أرسنال على بلنسية الإسباني 7-3 في النتيجة الإجمالية، بينما انتهت المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي بالتعادل 2-2 في مجموع المباراتين بعد وقت إضافي.

وفاز تشيلسي 4-3 بركلات الترجيح ليتفوق على منافسه الألماني، وبهذه النتيجة سيكون نهائي كل من البطولتين الأوروبيتين

للأندية إنجليزيا خالصا بعد أن ضرب توتنهام هوتسبير موعدا في أول يونيو حزيران مع ليفربول في دوري الأبطال.

وبهذا تسيطر الكرة الانجليزية على أهم بطولتين قاريتين في أوروبا بعد أن ضمنت انجلترا الكأسين الأهمين و بقي أن تتصارع أقدام فرقها على تقاسمهما.