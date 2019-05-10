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الامارات | البرازيلي كوتينيو تحوّل إلى أزمة في برشلونة

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مدريد - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح البرازيلي فيليب كوتينيو أزمة كبيرة في فريق برشلونة، حيث ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ما كان معروفاً قبل انهيار الفريق في لم يتم تأكيده وظهوره بشكل لافت إلا خلال خسارة الفريق برباعية نظيفة أمام قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما اختفى اللاعب البرازيلي بشكل أكثر من المعتاد.

وذكرت الصحيفة أن فريق برشلونة بحاجة الى مهاجم قوي، وهذا يمكن ان يحدث في حال رحيل اللاعب. وسيسعى برشلونة لبيع اللاعب واستغلال قيمة الصفقة في إعادة استثمارها في الفريق، خصوصاً أن رحيل كوتينيو سيوفر 13.5 مليون يورو، وهي راتبه السنوي. وكان كوتينيو قدم اداءً مذهلاً من يناير وحتى مايو 2018، حيث سجل 10 أهداف، إلا أن مستواه هبط بعدها.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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