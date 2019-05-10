الامارات | رافاييل: شعور القفز بالمظلات في دبي مثل لعب مباراة أمام 60 ألف متفرج

شكرا لقرائتكم خبر عن رافاييل: شعور القفز بالمظلات في دبي مثل لعب مباراة أمام 60 ألف متفرج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حارس مرمى فريق كروزيرو البرازيلي، رافاييل بيريس، الذي يخطط مستقبلاً للحصول على رخصة قيادة طائرة، إن «القفز بالمظلات في مدينة دبي يمنحك شعوراً كأنك تلعب مباراة في كرة القدم في ملعب بـ60 ألف متفرج».

وأكد رافاييل، الذي خاض تجربة القفز بالمظلات في «سكاي دايف دبي» نهاية العام الماضي لصحيفة «سوبر سبورت» البرازيلية، إن درجة الإثارة التي يشعر بها الشخص ترفع من درجة «الأدرينالين»، وتابع: «الشعور فريد من نوعه، تماماً مثل الرهبة التي تسيطر على اللاعب في مباريات كرة القدم أمام 50 أو 60 ألف متفرج، ولكن في الأخير ذلك يزيد من حماسة اللاعب».

وقال الحارس البرازيلي: «العام الماضي ذهبت مع خطيبتي برونا إلى مدينة دبي لأول مرة، وكنت حريصاً على تجربة القفز بالمظلات، والدي لم يكن مغامراً، ولا يحب المغامرة، ذهبت إلى (سكاي دايف دبي) من أجل خوض التجربة، وكان من الصعب الحصول على موعد، لكنني طلبت بشدة من المسؤولين هناك أن يمنحوني الفرصة، خصوصاً أنني امتلك إرادة كبيرة للقيام بهذه التجربة».

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وتابع رافاييل بيريس، الذي وثّق تجربته عبر الصورة ومقاطع الفيديو في حسابه على «إنستغرام»: «بكل تأكيد كان أمراً رائعاً، القفز من ارتفاع 10 آلاف قدم، شعور فريد من نوعه، فجميع من معي في الطائرة كانوا يشعرون بالقلق للقيام بالتجربة، لكن كانت لدي إرادة أكبر منهم، وقمت بالقفز، وقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، وشعرت بارتفاع (الأدرينالين)».

وأشار الحارس البرازيلي رافاييل إلى أنه توقف مؤقتاً عن دراسة الطيران في عام 2016 في أعقاب مأساة سقوط طائرة فريق شابكوينسي البرازيلي، التي راح ضحيتها 71 شخصاً، وقال: «كنت أدرس الطيران، ولكنني توقفت بعد تلك الحادثة، لأنني شعرت بالإحباط، كما أن عائلتي طلبت مني التوقف مؤقتاً».

ويخطط رافاييل حالياً للحصول على رخصة قيادة طائرة تابعة للوكالة الوطنية للطيران المدني في البرازيل. وأكد الحارس أن شغفه بالطيران لن يتوقف بسبب حادثة شابكوينسي، وأنه سيقود طائرة كبيرة مستقبلاً، لكن من باب الهواية، وليس لكسب المال، وقال: «من يحب الطيران يدرك أنه كلما قاد طائرة أكبر فإن الشعور يختلف، لأن كابينة القيادة تكون بها معدات أكثر، بالنسبة لي شخصياً فأنا أحب الطائرات من طراز بوينغ».

الحارس البرازيلي رافاييل يخطط للحصول على رخصة قيادة طائرة