الامارات | النصر يعتمد على «كايو» للرد على 3 هزائم من شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعتمد على «كايو» للرد على 3 هزائم من شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق النصر اختباراً جديداً، بقيادة المدرب البرازيلي كايو، عندما يواجه «العميد» نظيره شباب الأهلي، والأمل يحدوه للثأر من الهزائم الثلاث التي تلقاها من الفريق الضيف هذا الموسم، وذلك عندما يتقابل الفريقان في استاد آل مكتوم بنادي النصر، عند الساعة العاشرة من مساء اليوم.

ويمتلك الفريقان طموحاً مختلفاً، إذ يبحث شباب الأهلي عن التمسك بأمل المنافسة على لقب دوري الخليج العربي حتى النفس الأخير، في انتظار تعثر منافسه فريق الشارقة في المباريات الثلاث، بينما يبحث النصر عن تعويض هزائمه الثلاث أمام شباب الأهلي هذا الموسم لرد الاعتبار.

وكان شباب الأهلي قد فاز على النصر في ثلاث مناسبات هذا الموسم، وجميعها شهدت أزمات في قلعة العميد، حيث تسببت الخسارة الأولى في الدور الأول من البطولة بإقالة المدرب الصربي، إيفان يوفانوفيتش، من تدريب العميد، بينما ودّع الفريق في الخسارة الثانية أمام شباب الأهلي بطولة كأس رئيس الدولة من الدور ربع النهائي، كما ودع في الخسارة الثالثة بطولة كأس الخليج العربي من الدور نصف النهائي، لتكون مباراة اليوم ثأرية للنصر الذي يبحث عن رد الدّين.

وتبدو مباراة اليوم مهمة، فقد تحسم لقب الدوري لأن خسارة شباب الأهلي أمام النصر ستعني تتويج الشارقة رسمياً باللقب، حيث سيكون الفارق ست نقاط قبل انتهاء البطولة بجولتين، إذ لو شهدتا فوزين لشباب الأهلي وخسارتين للشارقة، فإن الأفضلية للملك في المواجهات المباشرة ذهاباً وإياباً.

سويدان: أظهرنا صورتنا الحقيقية

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قال لاعب النصر، سعيد سويدان، في مؤتمر صحافي: «المباراة ستكون قوية وصعبة، خصوصاً أنها ستكون أول مباراة في شهر رمضان، ما يزيد من صعوبتها لتغير الأجواء والتحضيرات، وأظهرت المباريات السابقة الصورة الحقيقية لفريقنا، وأثبتنا مدى قدرتنا على القتال من أجل تحقيق الفوز، وسنخوض المباراة من أجل الفوز فقط، والحصول على نقاط المباراة».

النقبي: موسم شباب الأهلي لم ينتهِ

قال لاعب شباب الأهلي، عبدالله النقبي، في مؤتمر صحافي: «نسعى إلى تحقيق الفوز في المباريات الثلاث المتبقية في دوري الخليج العربي، فموسم الفريق لم ينتهِ، بعد الفوز بلقب كأس رئيس الدولة، وسنخوض مباراة صعبة أمام النصر، الذي سيلعب على أرضه ووسط جمهوره، ولكن طموحنا هو الفوز، ومواصلة النتائج الجيدة التي حققها الفريق في المباريات الماضية».

الغيابات

النصر: خليفة مبارك ومحمد عايض.

شباب الأهلي: سالمين خميس.