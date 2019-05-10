الامارات | منتخب الناشئين في مجموعة قيرغيزستان والعراق ولبنان آسيوياً

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين في مجموعة قيرغيزستان والعراق ولبنان آسيوياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020، التي سحبت، أمس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع منتخب الناشئين في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات قيرغيزستان (المضيف) والعراق ولبنان.

ويُشارك في التصفيات 47 منتخباً، إذ تم توزيع التصفيات على منطقتين جغرافيتين، هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 منتخباً، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 22 منتخباً.

Advertisements

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات، يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات. وتنطلق التصفيات في 14 سبتمبر المقبل، للمجموعات التي تضم خمسة منتخبات، على أن تنطلق منافسات بقية المجموعات في 18 سبتمبر، وتختتم التصفيات في 22 من الشهر نفسه.