الامارات | الإمارات يبحث عن المنطقة الدافئة أمام الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يبحث عن المنطقة الدافئة أمام الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريق الإمارات عن المنطقة الدافئة والابتعاد عن خطر الهبوط، عندما يستضيف الجزيرة، عند الساعة العاشرة من مساء اليوم، في الجولة 24 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وفي حال فوزه وخسارة الفجيرة يكون الفريق قد ضمن البقاء رسمياً في البطولة مع نهاية هذه الجولة.

أما الجزيرة فيرغب في التمسك بالمركز الثالث للحصول على مقعد بدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، في ظل المنافسة القوية من العين والوحدة، خصوصاً أن الجزيرة قادم من خسارة كبيرة أيضاً أمام الوحدة، ما يعني ضرورة خدمة نفسه بتحقيق الفوز على الإمارات لضمان الوجود في مربع الكبار قبل الجولتين الحاسمتين في نهاية الدوري، وسيستعين الفريق في ذلك بهداف الفريق، علي مبخوت، الذي فقد أيضاً صدارة الهدافين، ويبحث عن استعادتها من هداف الوحدة، الأرجنتيني تيغالي.

ويعاني فريق الإمارات غيابات كثيرة لأسباب مختلفة، حيث يفتقد هدافه الفرنسي دياباتي لحصوله على البطاقة الحمراء، بينما يغيب فهد خلفان، وأحمد مال الله، وخالد عمبر، وأحمد الشاجي، للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة وليد عمبر، لكن هذا لم يمنع الفريق من الاستعداد الجيد مثلما أكد مدرب الفريق، التونسي جلال قادري، وسط حالة من التفاؤل بتدريبات الفريق، الأسبوع الماضي، عقب الفوز على منافس مباشر وهو فريق الفجيرة.

وقال قادري في مؤتمر صحافي: «الغيابات جزء من كرة القدم، وعاناها الفريق كثيراً هذا الموسم، وأمام الجزيرة سنفتقد أكبر عدد من اللاعبين المؤثرين، لكن يجب على الصقور العمل على الفوز لتأمين موقفه بجدول المسابقة، قبل خوض آخر مباراتين أمام عجمان والشارقة».

ماركوس: نبحث عن الفوز

قال لاعب الإمارات، البرازيلي ماركوس، في مؤتمر صحافي: «سعيد جداً بالوجود مع فريق الإمارات، وقيادة الفريق لفوز مهم على الفجيرة في الجولة الماضية، إذ نعلم صعوبة المباراة أمام الجزيرة، ويجب أن نفوز من أجل تأمين موقفنا بجدول المسابقة، نعاني دائماً من غيابات مؤثرة، لكن تنجح البدائل في صناعة الفريق، الأجواء إيجابية داخل الفريق، ونعلم صعوبة الموقف الذي لايزال الفريق فيه، وهو ما سنبحث عن تعديله في المباريات المقبلة».

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سياني: مواجهة صعبة

أكد مدافع الجزيرة، سباستيان سياني، أن جميع اللاعبين ملتزمون بتقديم أفضل أداء لهم خلال المرحلة المقبلة، من أجل تعزيز فرص المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وقال في مؤتمر صحافي: «لم يحالفنا الحظ في آخر ثلاث مباريات لعبناها في الدوري، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج أفضل في مباراة اليوم، للخروج من دوامة النتائج السيئة، وأعتقد أن مواجهة الإمارات ستكون صعبة، لكننا حريصون على تقديم الأفضل للفوز».

الغيابات

الإمارات: دياباتب، فهد خلفان، أحمد مال الله، خالد عمبر، أحمد الشاجي.

الجزيرة: فارس جمعة وأحمد ربيع ومحمد جمال وعلي مبخوت.