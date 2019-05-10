الامارات | هنريكي لوفانور.. عاشق «البرياني»

شكرا لقرائتكم خبر عن هنريكي لوفانور.. عاشق «البرياني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب شباب الأهلي، المولدوفي هنريكي لوفانور، عن حبه وجبة البرياني، لافتاً إلى أنه كان يستغرب طعمها في البداية، قبل أن يتعودها، ويحب تناولها كل فترة، موضحاً لـ«الإمارات اليوم» أن زملاءه في نادي شباب الأهلي، كانوا من أسباب حبه هذه الوجبة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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