الامارات | كوندي.. يستمتع بطقوس رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن كوندي.. يستمتع بطقوس رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مهاجم بني ياس الإسباني بيدرو كوندي، إنه حريص على مشاركة زملائه بالفريق في الطقوس الرمضانية التي يمارسونها في الشهر الفضيل، والتي تجسد الترابط العائلي بين اللاعبين. وقال إنه يستمتع كثيراً بهذه التجربة في الشهر الفضيل، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يتزامن فيها وجوده مع الفريق خلال شهر رمضان. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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