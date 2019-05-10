شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الزمالك يمنع المصورين الصحفيين من دخول ملعب بتروسبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منع أمن نادى الزمالك، المصورين الصحفيين من دخول ملعب بتروسبورت لتغطية مباراة الفريق أمام وادى دجلة التي أقيمت، مساء أمس، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، حيث رفض أفراد الأمن جميع المحاولات لدخول الزملاء الصحفيين لمزاولة مهمتهم قبل وأثناء المباراة، وأصر الأمن على منع جميع المصورين باستثناء العاملين بالموقع الإلكترونى ومجلة نادى الزمالك.

كانت أزمة نشبت بين لاعبى الزمالك، وعبدالرحمن جمال، مصور «المصرى اليوم»، تعدى خلالها بعض لاعبى الزمالك على المصور، وهو ما استدعى من زملائه المصورين في المباراة التالية أن تركوا كاميراتهم على أرضية الملعب احتجاجا على الاعتداء على زميلهم.

كان الزمالك قد استعاد ذاكرة الانتصارات، بعد فوزه الصعب على وادى دجة بهدفين مقابل هدف.

سجل للفائز عمر السعيد ومحمود علاء من ضربة جزاء وللمهزوم محمد هلال، ليرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 63 محتلا بها المركز الثالث، بينما تجمد رصيد وادى دجلة عند النقطة 35 بقى بها في المركز العاشر.