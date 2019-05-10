شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتخطى وادي دجلة«العنيد» بهدفين لهدف في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزًا صعبًا على نظيره وادي دجلة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس باستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة 29 بالدوري الممتاز .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم «جنش» في حراسة المرمى ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد عبدالسلام في خط الدفاع وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز «زيزو» وأحمد سيد «زيزو» ويوسف إبراهيم «أوباما» ومحمود عبدالمنعم «كهربا» في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وبدأ الزمالك مهاجما من البداية على أمل مباغتة الفريق الدجلاوي وعرضية من الجانب الأيمن يخرجها مدافع دجلة إلى خارج الملعب لركنية تصل داخل منطقة الجزاء تصدى محمد عبدالمنصف بقبضة يده ثم يخرجها دفاع دجلة في الدقيقة الثالثة .

واستمرت محاولات الزمالك وسدد كهربا الكرة من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها محمد عبدالمنصف حارس دجلة في الدقيقة السادسة بعدها يرد دجلة بعرضية من الجانب الأيسر يشتتها الونش الذي يسقط على الأرض ويتلقى العلاج لكنه يستكمل المباراة بصورة طبيعية .

وفي الدقيقة 11 تلوح فرصة لدجلة من هجمة مرتدة وتصل الكرة عند حسام عرفات يسددها بيسراه تمر على يمين مرمى جنش إلى خارج الملعب .

ويرد الزمالك بهجمة فرصة منظمة بعد سلسلة تمريرات تصل عند محمد عبدالسلام لكن تمريرته لم تكن دقيقة ليتصدى لها دفاع دجلة ويبعدها .

ويكثف الزمالك من هجماته من جانبي الملعب وعرضية من الجانب الأيمن للزمالك تصل عند عمر السعيد يسددها من لمسة واحدة تمر على يسار عبدالمنصف إلى خارج الملعب في الدقيقة 17 من عمر المباراة .

ويستمر هجوم الزمالك على دفاع دجلة ويسفر عن هدف التقدم بعد خطأ من عبدالمنصف في تشتييت الكرة نجح كهربا في قطعها ليمررها لعمر السعيد ليسددها على يمين حارس دجلة داخل الشباك في الدقيقة 22 من عمر المباراة ليعلن عن تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ويعود السعيد ليسدد الكرة لكنها ترتطم بدفاع دجلة ثم يرد الفريق الدجلاوي بهجمة منظمة تصل عند نداي يسددها من داخل منطقة الجزاء بقوة يتصدى لها جنش ويحافظ على نظافة شباكه في الدقيقة 25 من عمر المباراة .

ويكثف دجلة من محاولاته لتدارك النتيجة وتصل الكرة عند منطقة جزاء عند إبراهيم نداي يسددها بيسراه تمر الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى جنش لتضيع فرصة للفريق الدجلاوي في الدقيقة 27 من عمر المباراة .

ويشهر الحكم الكرواتي البطاقة الصفراء لمحمد عبدالسلام ويحتسب خطأ لصالح دجلة وتستمر محاولات دجلة لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى جنش .

ويحصل دجلة على ركنية نفذت بطريقة خاطئة نجح كهربا في قطعها وحاول شن هجمة مرتدة لكن مدافع دجلة أسامة عزب يشتت الكرة ويخرجها إلى ركنية في الدقيقة 36 من عمر المباراة .

ويسدد دجلة كرة قوية على حدود المنطقة يشتتها محمود علاء برأسه بعدها هجمة جديدة للفريق الدجلاوي يشتتها الونش لركنية .

ويدخل الشوط الأول في دقائقه الاخيرة وسط محاولات من الفريقين لكن بدون خطورة حقيقية على كلا المرميين ويحتسب الحكم دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع وحاول كهربا تسديد الكرة من على حدود المنطقة لكنها تمر بعيدا عن المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .

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وفي بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بمحمد عبدالغني بدلا من محمود الونش وحاول الزمالك مبكرا الهجوم على دجلة من اجل القضاء على المباراة بالهدف الثاني .

ومن هجمة واعدة للزمالك حاول السعيد استقبال الكرة والمرور داخل المنطقة لترتطم الكرة بيد المدافع ويحتسبها الحكم ركلة جزاء للزمالك ويتصدى لها محمود علاء الذي أودعها قوية أعلى الحارس معلنا تقدم الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر المباراة .

ويحاول دجلة الرد بهجمات لتدارك النتيجة وتمريرة طويلة خلف دفاعات الزمالك يقابلها لاعب دجلة برأسه تمر على يمين جنش إلى خارج الملعب في الدقيقة 52 من عمر المباراة .

ويكثف دجلة من هجماته ويتصدى جنش لكرة عرضية من الجانب الأيسر على مرتين بعدها يحصل الفريق الدجلاوي على خطأ ضد عمر السعيد ولكن الكرة تمر بدون خطورة على المرمى .

ويمرر دجلة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء تصل عند محمد هلال لكنه يسددها في دفاع الزمالك بعدها كرة طولية خلف دفاعات الزمالك يقابلها نداي براسه تصل عند حسام عرفات يرسلها عرضية تصطدم بدفاع الزمالك وتخرج إلى ركنية في الدقيقة 63 من عمر المباراة .

ويدفع الزمالك بثاني تغييراته بنزول إبراهيم حسن بدلا من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 65 من عمر المباراة على أمل زيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباراة .

وينجح دجلة في تسجيل الهدف الأول له عن طريق محمد هلال بعد هجمة سريعة ينطلق بها نداي ويمررها عرضية يستلمها هلال ويسددها قوية تسكن داخل شباك الزمالك معلنا تعديل النتيجة بهدفين لهدف في الدقيقة 67 من عمر المباراة .

ويواصل دجلة محاولاته وتمريرة خلف دفاعات الزمالك وعرضية من أسامه عزب تصطدم بدفاع الزمالك ويخرجها جنش بصورة رائعة إلى ركنية .

ويدفع الزمالك بآخر أوراقه في المباراة بنزول محمد إبراهيم بدلا من أوباما ويحاول دجلة بتسديدة من هلال يبعدها محمود علاء لركنية في الدقيقة 74 من عمر المباراة .

وينحصر اللعب في وسط الملعب وتسديدة قوية من طارق حامد تخرج أعلى مرمى عبدالمنصف حارس دجلة إلى خارج الملعب بدون خطورة .

ويحاول الزمالك الضغط على دجلة من الجانبين وعمق الملعب ويتوغل عبدالله جمعة من الجانب الأيسر ويسقط أمام المنطقة لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب بدون خطأ .

وتدخل المباراة في الدقائق العشرة الأخيرة ويحاول الزمالك بعرضية من الجانب الأيسر يشتتها دفاع دجلة إلى ركنية وتصل الركنية داخل المنطقة لكنها تمر بدون خطورة على المرمى .

وينطلق كهربا بالكرة متوغلا في دفاع دجلة الذي أنقذ الموقف في النهاية وشتتها بعيدا عن منطقة الخطورة بعدها يحاول دجلة خاصة من الجانب الأيمن لكن بدون خطورة .

وفي الوقت بدل الضائع الذي احتسبه الحكم بأربع دقائق حاول السعيد استلام الكرة داخل المنطقة وتسديدها لكن يشتتها الدفاع لركنية تصل لكهربا داخل المنطقة لكنها تمر بدون خطورة على مرمى عبدالمنصف .

وتمر اللحظات الأخيرة من المباراة بدون خطورة على كلا المرميين لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين لهدف .

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 63 نقطة بالمركز الثالث بجدول الدوري الممتاز ومن 28 مباراة ليواصل زحفه نحو قمة جدول المسابقة .