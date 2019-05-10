شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات مثيرة في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفتتح الجولة الثانية والثلاثون لبطولة الدوري الممتاز، الجمعة، بإقامة 5 مباريات مثيرة، وتقام عند العاشرة مساء بمناسبة شهر رمضان. فعلى ملعب استاد الجيش بالسويس يلتقى المصرى، الذي يحل في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، مع حرس الحدود، صاحب 32 نقطة، في المركز السادس عشر، فيما يدخل الاتحاد السكندرى تحت قيادة مديره الفنى حلمى طولان اختبارا قويا أمام إنبي، على ملعب استاد حرس الحدود، ويمتلك الأول 36 نقطة في المركز التاسع، بينما يحل الفريق البترولى في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.

وعلى ملعبه بالغردقة، يستضيف الجونة، بقيادة حمادة صدقى، نظيره المقاولون العرب الذي يقوده فنيا عماد النحاس، حيث يحتل قبل مواجهة اليوم 36 نقطة في المركز الثامن، كما يلتقى الإنتاج الحربى مع الإسماعيلى على ملعب كلية الشرطة بالعباسية، ويمتلك الأول 35 نقطة في المركز الحادى عشر، كما يشهد استاد المقاولون العرب مواجهة تجمع المقاصة، الذي يقوده جمال عمر، مع النجوم بقيادة رمضان السيد، ويسعى الأول للفوز للسعى نحو دخول المربع الذهبى، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 42 نقطة، بينما يعانى النجوم من نزيف النقاط الذي وضعه في مؤخرة الجدول برصيد 25 نقطة، وبات قريبا من الهبوط رسميا لدورى القسم الثانى.