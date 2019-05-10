شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد الثقة في «لاسارتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، الثقة في مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه الفريق خلال الفترة الأخيرة.

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من جانبه، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، إن ما يردده البعض عن رحيل مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى والتفاوض مع مدير فنى آخر هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتى ضمن «حملة ممنهجة» للتأثير على الجهاز الفنى ولاعبيه خلال المرحلة المقبلة. وأضاف «عبدالحفيظ» أن المدير الفنى ولاعبيه لديهم الوعى الكافى لمثل هذه الأمور التي تحاول أن تنال من استقرار الفريق وزعزعة ثقة اللاعبين، مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات لا تزيد كل منظومة العمل إلا الإصرار والتركيز على بذل جهدها بالكامل للحفاظ على لقب بطولة الدورى.

وأوضح أن الجهاز الفنى واللاعبين لم ولن يلتفتوا لمثل هذه الشائعات، خاصة أنهم يدركون جيدًا الهدف الرئيسى منها بشأن ضرب استقرار الفريق وتعطيل مسيرته، مؤكدًا أن الجميع لديه الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الشائعات التي تستهدف تعطيل الفريق عن هدفه في الحفاظ على اللقب. من ناحية أخرى، يؤدى الفريق مرانه الرئيسى، اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة سموحة، المقررة غداً السبت ضمن مباريات الدورى، والتى يسعى الفريق للفوز بنقاطها الثلاث للاستمرار على قمة صدارة جدول المسابقة.

وحرص مارتن لاسارتى على تخصيص فقرة خاصة للتسديد على المرمى خلال مران الفريق الذي أقيم الخميس، ضمن الاستعداد للمواجهة، خصوصاً أن التسديد يعد أحد الحلول السحرية لفك طلاسم الدفاعات التي تلجأ إليها الفرق عند مواجهتها الأخيرة، وتألق خلال تلك الفقرة على معلول ووليد سليمان، ونالا استحسان الجهاز الفنى. وحرص الجهاز الفنى بقيادة لاسارتى على إشراك رباعى الحراس: محمد الشناوى، وشريف إكرامى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، في التقسيمة التي أجراها من أجل الوصول بهم جميعاً لأعلى فورمة تحسباً للاعتماد على أي منهم خلال المواجهات المقبلة. وأكد الجهاز الطبى جاهزية على لطفى للمواجهة المقبلة بعدما تخلص من نزلة البرد التي تعرض لها في الفترة الأخيرة وأبعدته عن المران الجماعى الأربعاء.