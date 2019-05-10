شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يبلغ إدارة الزمالك برغبته في البقاء ويطلب تقريرًا عن مواهب قطاع الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات القليلة الماضية انفراجة داخل نادى الزمالك بخصوص تجديد عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، والذى ينتهى بنهاية مايو الجارى، حيث علمت «المصرى اليوم» أن جروس أبلغ مجلس الإدارة برغبته فى الاستمرار والبقاء مع الفريق حتى نهاية بطولة الدورى، وأنه لا يمانع إطلاقا فى تمديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأكد مصدر مطلع أن محمد حبشى، وكيل جروس، أبلغ أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، بموافقة جروس ورغبته فى البقاء، وأنه ينتظر عقد جلسة مع إدارة النادى عقب نهائى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للاتفاق على الصيغة المناسبة للطرفين للاتفاق على استكمال الموسم.

وكان مرتضى منصور، رئيس النادى، قد أكد تمسك الإدارة بجروس، وأنه سبق وجدد الثقة فيه بعد أكثر من إخفاق وتعثر إفريقى ومحلى لثقة مجلس الإدارة فيه منحه كافة الصلاحيات الفنية فى قيادة الفريق، مؤكدا أنه يوفر كل الدعم والمساندة للجهاز واللاعبين لتحقيق هدفهم هذا الموسم والتتويج بالبطولات. فى سياق آخر، ينتظر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، التقرير النهائى من مسؤولى قطاع الناشئين لتصعيد بعض اللاعبين مع الفريق الأول خلال الموسم المقبل، حيث يسعى إلى التركيز على بعض المواهب.