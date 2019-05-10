وفاة لاعب كرة قدم بسبب كوب ماء مثلج

توفي لاعب كرة قدم بأحد فرق الهواة، بسبب سكتة قلبية بعد شرب كوب من الماء المثلج، عقب نهاية مباراة لفريقه في بيرو.

وكان لودوين فلوريز نولي (27 عاماً) قد انتهى لتوه من اللعب مع فريقه المحلي «لوس رينجرز» في مقاطعة سولانا، شمال غربي بيرو، عندما بدأ يشعر بتوعك وعاد إلى المنزل، حسب جريدة «دايلي ميل» البريطانية.

وقالت زوجته إنه شرب كوباً من الماء البارد و«بعد ذلك بفترة وجيزة بدأ يعاني من آلام في الصدر فأخذته إلى عيادة قريبة، لكنه توفي في الطريق».

وأضافت: «أخبرني الطبيب أنه أصيب بنوبة قلبية لأنه شرب الكثير من الماء البارد بينما كان جسده لا يزال ساخناً».

ويعتقد المسعفون أن الماء البارد قد تسبب في حدوث تغيير في معدل ضربات القلب لنولي، مما أدى إلى رد فعل سلبي للقلب والأوعية الدموية، واصفين الحالة بـ«نادرة الحدوث».

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