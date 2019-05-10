الزمالك يسقط دجلة بثنائية ويواصل مطاردة الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، على نظيره وادى دجله بهدفين لهدف ، فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسع والعشرين لمسابقة الدورى العام ، والتى اقيمت على ملعب بتروسبورت .

سجل ثنائية الزمالك عمر السعيد ، محمود علاء من ضربة جزاء ، وهدف دجله الوحيد محمد هلال .

ورفع الزمالك رصيده الى 63 نقطه ، محتلا المركز الثالث ، فى جدول المسابقة ، وبفارق 4 نقاط عن الأهلى المتصدر برصيد 64 نقطه .

ونجح الزمالك فى العودة الى الانتصارات المحلية ، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد بالجولة الماضية .

ويواجه الفارس الأبيض ، الأحد المقبل ، فريق الداخلية على ملعب بتروسبورت