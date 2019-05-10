نائب رئيس لجنة المنشطات يستقيل ويشكو لأمن الدولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن نائب رئيس لجنة الرقابة على المنشطات الدكتور محمد الغبين أنه تقدم ببلاغ إلى أمن الدولة ضد 35 تغريدة مسيئة، قال إنها تجاوزت حدود الأدب، وذلك بعد ساعات من استقالته من اللجنة التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
وكتب الغبين عبر حسابه الشخصي على تويتر «توضيح.. أولا ليس لي علاقة بهيئة الرياضة ولا أي اتحاد رياضي أو أي لجنة رياضية من لجانها، وليس لي وظيفة أو أي منصب رسمي معهم».
وأضاف «ثانيا.. تقدمت ببلاغ لأمن الدولة ضد 35 تغريدة مسيئة ضدي تجاوزت حدود الدين والأخلاق والأنظمة، سيتم تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية بحقها.. بلاغ رقم 2041590».
واتهم البعض نائب رئيس اللجنة الوطنية للمنشطات بالانتماء لنادي النصر، مما عده كثيرون تعارضا مع طبيعة عمله بلجنة رقابية، في حين تنتظر الاستقالة اعتمادها رسميا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
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