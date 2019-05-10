العيسى وسيف في بطولة وزارة الخارجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية العاشرة لكرة القدم لنادي وزارة الخارجية 2019، بحضور المشرف العام على البطولة مدير الموارد البشرية بوزارة الخارجية السفير سلطان السلطان، وعدد من لاعبي المنتخب السابقين، أبرزهم إبراهيم العيسى وفيصل سيف، وبمشاركة ثمانية فرق في البطولة.

وقص فريقا نادي وزارة الخارجية والإسكان مباريات البطولة التي انتهت لصالح فريق الإسكان بتسعة أهداف مقابل ستة، فيما تستأنف بقية مباريات البطولة خلال الأيام المقبلة، على أن يكون الحفل الختامي 17 رمضان.

أكد السفير سلطان السلطان أن البطولة أخرجت نجوما خدموا أندية الدوري السعودي للمحترفين والمنتخب الوطني، وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا، مشيدا بالحفل الذي أقيم بهذه المناسبة.