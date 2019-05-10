5 اتحاديين تورطوا في المنشطات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعد قرار إيقاف لاعب القادسية شايع شراحيلي لمدة عام فجعت الجماهير السعودية بخبر ثبوت العينة الإيجابية للاعب الاتحاد فهد المولد بعد مباراته أمام النصر الدورية وبات اللاعب بين خيار الإقرار والإيقاف لمدة عام أو فتح العينة الثانية والتي قد تثبت براءته أو في حال اكتشاف تطابق العينة سيقع اللاعب تحت طائلة الإيقاف لأربع سنوات.

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ولا يعد المولد اللاعب الأول الذي يصدر بحقه إيقاف بسبب المنشطات بل إن اللافت هو ثبوت العينة في خمسة لاعبين اتحاديين.

لاعبو الاتحاد المدانون

محمد نور

أسامة المولد

جيبسون

فواز الخيبري

فهد المولد

2010

علاء الكويكبي لاعب الوحدة أوقف لمدة عام

فيصل الجمعان لاعب الهلال أوقف عامين

ماجد المولد لاعب الرائد أوقف عامين

أحمد عباس لاعب النصر أوقف عامين

خالد شراحيلي لاعب الهلال أوقف عامين

فواز الخيبري لاعب الاتحاد أوقف عامين

فهد عداوي لاعب الفيصلي أوقف عامين

سامي الفضلي لاعب الباطن أوقف عامين

جبسون لاعب الاتحاد أوقف 8 أعوام

أسامة المولد لاعب الاتحاد أوقف لمدة عام