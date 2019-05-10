اتحاد القدم يستنجد بالأصلع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دفعت حمى المنافسة على تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى التعاقد الموقت بـ «القطعة» مع الحكم الدولي الإيطالي السابق الشهير بييرلويجي كولينا (59 سنة) وتكليفه باختيار الطواقم التحكيمية التي ستدير جولتي الحسم المتبقيتين.
ووفقا لبيان الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتواجد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي كولينا في السعودية لاختيار الطواقم التحكيمية التي ستدير المباريات، والإشراف عليها، ومراقبة عملها وتقييمها، إلى جانب دعمه للاتحاد السعودي والاستفادة من خبراته في رسم خطة استراتيجية لتطوير التحكيم السعودي، والإسهام في وضع برامج للنهوض به خلال المرحلة المقبلة.
ويعد كولينا الذي يحمل سجلا حافلا في التحكيم واحدا من أشهر الحكام في تاريخ كرة القدم قبل اعتزاله عام 2005، وسبق له أن رأس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لمدة ثماني سنوات قبل استقالته في العام الماضي، وما زال حتى اللحظة على رأس عمله رئيسا للجنة الحكام في الاتحاد الدولي (الفيفا).
ويسجل الحكم الإيطالي موقفا مخالفا في استخدام تقنية الـVAR، حيث يرى أنها لن تقضي على الحالات الجدلية للعبة كرة القدم، وفي تصريحات أطلقها قبل مونديال روسيا 2018 يرى أن استخدامها يكون للتعبير فقط عن مواقف التسلل أو إذا كان هناك خطأ داخل الصندوق، ولكن ليس لشيء مثل لمسة اليد، إذ سيكون من العار استخدام التقنية لهذه الحالات.
لماذا كولينا؟
- احتدام المنافسة على الدوري بين النصر والهلال.
- 7 فرق تصارع على البقاء.
- تفادي التلاعب في النتائج.
- إبعاد العنصر الوطني تفاديا للتأويلات.
- الحد من احتقان المدرج الكروي.
- ثقة الشارع الرياضي بكولينا لتاريخه الكبير.
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