اتحاد القدم يطلق مراكز تدريب إقليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض يطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم المرحلة التجريبية لمراكز التدريب الإقليمية التي يقيمها الاتحاد. Advertisements وتبدأ المرحلة التجريبية في الرياض والمدينة المنورة، وسيستكمل باقي النطاق الجغرافي بعد أن تقيم المرحلة التجريبية ووضع التصور النهائي للمرحلة المقبلة. وتهدف مراكز التدريب الإقليمية إلى توفير الفرص لاكتشاف المواهب الكروية وصقلها وفق خطة طويلة المدى تهدف إلى الإهتمام بها تحت رعاية الاتحاد. وحدد المشرف الفني العام على المشروع بندر الأحمدي أربع مراحل للمشروع، تبدأ من الإعلان عن استقبال المواهب، والتجارب والاختبارات، ثم مرحلة التدريب في المركز، وأخيرا تقييم المرحلة التجريبية.



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