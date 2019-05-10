فهد بن جلوي في منتدى أستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهدت مدينة قولد كوست الأسترالية الافتتاح الرسمي للمنتدى الرياضي الذي تنظمه منظمة GAISF بحضور حاكمة ولاية كوينزلاند ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ وعضو اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، بمشاركة عدد من المنظمات الرياضية الدولية، وتم خلال الحفل إلقاء عدد من الكلمات بهذه المناسبة بالإضافة إلى عدد من الفقرات الشعبية والفنية.

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدى 5 أيام يتم من خلالها تبادل الخبرات والاستفادة من توطيد العلاقات الدولية الرياضية بين الدول المشاركة، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب تعرض من خلاله الخدمات الرياضية التي تقدمها بعض الشركات.