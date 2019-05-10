اثنان يقودان فهد المولد للبراءة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تلقى الاتحاديون ضربة موجعة أمس بعد تلقي النادي إشعارا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الأول لكرة القدم فهد المولد، عقب المواجهة الدورية أمام النصر في الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال نادي الاتحاد في بيان له أمس «أنه تلقى إشعارا من اللجنه الوطنية للرقابة على المنشطات بوجود عينة إيجابية للاعب الفريق فهد المولد، وأن مجلس الإدارة يعكف حاليا مع الإدارة القانونية على دراسة الخطوات القانونية التي تحفظ حقوق اللاعب والنادي».

وأضاف البيان «هذا الإيضاح يأتي من منطلق الشفافية التي يتعامل بها مجلس الإدارة مع الجماهير الاتحادية الوفية، وتأكيدا على حرص المجلس على التعاون الكامل مع اللجنة لما فيه مصلحة الرياضة السعودية ونادي الاتحاد واللاعب».

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ومن المنتظر أن تصدر لجنة الرقابة على المنشطات بيانا تفصيليا عن المادة التي تم اكتشافها بجسم اللاعب فهد المولد عبر المختبر الدولي بسويسرا والمعتمد من الوكالة الدولية للرقابة على المنشطات «وادا».

وبحسب نوعيتها ستحدد العقوبة الرسمية، وقبل ذلك سيعطى للاعب حقه في «جلسة الاستماع» بينما سيغيب اللاعب عن مواجهتي فريقه المقبلة أمام الفتح وأحد في آخر مبارياته هذا الموسم.

القانوني أحمد الأمير

حالتان تثبتان براءة ‫المولد

وجود أخطاء في إجراءات المختبر المبلغ للنتيجة الإيجابية

عدم وجود التعمد والخطأ في وصول المادة المحظورة إليه ودخولها إلى جسمه