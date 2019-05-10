مختار يختار قائمة لاعبي الإنتاج الحربي قبل مواجهة الإسماعيلي...

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جدة - عمرو شويل أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة لاعبيه التى تستعد لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الإسماعيلى والمقرر لها مساء الجمعة على ستاد كلية الشرطة فى إطار مباريات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام . وضمت القائمة كل من : "أحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي ومحمود حماده وأحمد يحيي ومحمد مسعد وعبد الرحمن فاروق ومحمد موسي وعبد الرحمن بودي وعلاء سلامة ومحمود عتدل وغنام محمد وأحمد مجدي وموسي دياورا ومحمد حسين عضل وكريم لالا وجيمس تيدي ووهاب انان ومحمود البدري ومحمد رجب ". بينما يغيب عن صفوف الإنتاج الحربى الثنائي المصاب عامر عامر وأحمد دويدار . Advertisements وخسر الإنتاج الحربى من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدورى، والتى أقيمت على استاد بتروسبورت. ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.

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