شكرا لقرائتكم قبل لقاء سموحة.. "كله يسدد" شعار مران الأهلى لحسم النقطة 70... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، محاضرة مع لاعبي فريقه علي هامش المران الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة. يستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء السبت المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. وطلب لاسارتي من لاعبيه ضرورة التركيز في المباراة المقبلة أمام سموحة لحصد النقاط الثلاث ومواصلة تحقيق الانتصارات في المباريات، في مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري. Advertisements شهد المران إقامة فقرة تسديد علي المرمي بجانب بعض الفقرات التخصصية سواء لمدافعي الفريق أو المهاجمين. ويحتل الأهلى صدارة الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة.

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