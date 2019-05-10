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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري .. محمود علاء يطارد الصدارة حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزًا مستحقًا على حساب وادي دجلة فى المباراة التى جمتعهما مساء اليوم الخميس بهدفين لهدف بالمواجهة المؤجلة من الجولة 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف المباراة عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، ومحمود علاء بالدقيقة 48 للزمالك، بينما أحرز محمد هلال هدف دجلة الوحيدة فى الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وقدم الزمالك عرضًا جيدًا بالرغم من حالة الاجهاد التى تسيطر على لاعبيه نتيجة المشاركة الناجح فى النسخة الحالية من مسابقة الكونفيدرالية الافريقية.

ترتيب هدافي الدوري المصري

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وواصل أحمد على تصدر ترتيب هدافين الدوري المصري الممتاز بينما تساوى محمود علاء هداف الزمالك مع خالد قمر بنفس الرصيد من الأهداف بأربعة عشرة هدفًا لكلا منهما.

سيطر المارد الأبيض على أحداث اللقاء وحاول الخط الأمامى للفريق الأبيض عن طريق محمود كهربا وعمر السعيد تسجيل الهدف الأول لتواصل المباراة نتيجتها السلبية.