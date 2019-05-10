- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ترتيب هدافي الدوري المصري .. محمود علاء يطارد الصدارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري .. محمود علاء يطارد الصدارة
حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزًا مستحقًا على حساب وادي دجلة فى المباراة التى جمتعهما مساء اليوم الخميس بهدفين لهدف بالمواجهة المؤجلة من الجولة 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز.
سجل أهداف المباراة عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، ومحمود علاء بالدقيقة 48 للزمالك، بينما أحرز محمد هلال هدف دجلة الوحيدة فى الدقيقة 65 من عمر المباراة.
وقدم الزمالك عرضًا جيدًا بالرغم من حالة الاجهاد التى تسيطر على لاعبيه نتيجة المشاركة الناجح فى النسخة الحالية من مسابقة الكونفيدرالية الافريقية.
ترتيب هدافي الدوري المصري
وواصل أحمد على تصدر ترتيب هدافين الدوري المصري الممتاز بينما تساوى محمود علاء هداف الزمالك مع خالد قمر بنفس الرصيد من الأهداف بأربعة عشرة هدفًا لكلا منهما.
سيطر المارد الأبيض على أحداث اللقاء وحاول الخط الأمامى للفريق الأبيض عن طريق محمود كهربا وعمر السعيد تسجيل الهدف الأول لتواصل المباراة نتيجتها السلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري .. محمود علاء يطارد الصدارة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.